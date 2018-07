SÃO PAULO – Antes das atividades de pista com a Fórmula Indy, que neste fim de semana disputa a etapa de São Paulo noc circuito do Anhembi, Bia Figueiredo (Dreyer&Reinbold) foi conhecer o Museu do Futebol. E contou, em comunicado para a imprensa: “Comecei a jogar futebol no colégio Rio Branco com as meninas mais velhas. Por isso que aprendi a jogar bem. Eu sou corintiana meio que roxa, e o programa de família é assistir aos jogos para relaxar.”