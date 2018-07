Pilotos preocupados com a condição de pista em Caruaru após a chuva

CARUARU – Todo mundo da Fórmula Truck olha para o céu e para o chão no Autódromo Aurélio Batista Félix. O incômodo é com a possibilidade da chuva voltar e quais as atuais condições da pista. Com um asfalto muito aderente e o charco nas áreas de escape, todos se preocupam com como será o treino classificatório, a partir das 14 horas. É que não se sabe se vão conseguir dar o máximo e há a preocupação em não sair da pista – pode quebrar mais do que deveria o caminhão.



João Maistro com seu Volvo no momento mais intenso da chuva. Foto: Orlei Silva/Divulgação