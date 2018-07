Power é o pole position da etapa de São Paulo da F-Indy em 2011

SÃO PAULO – O australiano Will Power, da Penske, não decepcionou: fez a pole position da etapa de São Paulo da Fórmula Indy, em 2011. O vencedor da corrida do ano passado no País fez o incrível tempo de 1min21s8958. Ganhou US$ 10 mil e mais um ponto na classificação do campeonato – além de fazer a 200.ª pole da equipe.

FÓRMULA INDY 2011 – ETAPA DE SÃO PAULO

GRID DE LARGADA

1.º – Will Power (AUS/Penske), 1min21s8958

2.º – Ryan Hunter-Reay (EUA/Andretti), 1min22s2975

3.º – Scott Dixon (NZL/Ganassi), 1min22s3628

4.º – Ryan Briscoe (AUS/Penske), 1min22s3937

5.º – Graham Rahal (EUA/Ganassi), 1min22s8978

6.º – Dario Franchitti (ESC/Ganassi), 1min22s6103

7.º – Helio Castroneves (BRA/Penske), 1min22s6283

8.º – Justin Wilson (ING/Dreyer&Reinbold), 1min22s6471

9.º – Mike Conway (ING/Andretti), 1min22s6986

10.º – Takuma Sato (JAP/KV-Lotus), 1min22s7379

11.º – James Hinchcliffe (CAN/Newman/Haas), 1min22s8450

12.º – Sebastien Bourdais (FRA/Dale Coyne), 1min22s9084

13.º – Simona de Silvestro (SUI/HVM), 1min23s6807

14.º – Vitor Meira (BRA/AJ Foyt), 1min23s3196

15.º – Oriol Servia (ESP/Newman/Haas), 1min23s4015

16.º – Marco Andretti (EUA/Andretti), 1min23s7682

17.º – Charlie Kimball (EUA/Ganassi), 1min23s7126

18.º – Danica Patrick (EUA/Andretti), 1min24s0967

19.º – Alex Tagliani (CAN/Sam Schimidt), 1min23s7801

20.º – Raphael Matos (BRA/AFS), 1min24s1890

21.º – Tony Kanaan (BRA/KV-Lotus), 1min23s6838*

22.º – JR Hildebrand (EUA/Panther), 1min23s8443

23.º – Sebastian Saavedra (COL/Conquest), 1min24s2963

24.º – James Jakes (ING/Dale Coyne), 1min23s8482

25.º – Bia Figueiredo (BRA/Dreyer&Reinbold), 1min24s8246

26.º – Ernesto Viso (KV-Lotus), sem tempo.

Obs.: * Punido com a perda dos tempos que fez com o bico considerado irregular.