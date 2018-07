Preocupação com o clima para os pilotos e público chegando ao autódromo em Caruaru

CARUARU – Os pilotos estão de olho no céu e contando as horas para a largada da Etapa de Caruaru da Fórmula Truck (às 13 horas de Brasília). A preocupação é com o clima: chove ou não? Já está nublado e a temperatura ainda é alta.

A expectativa é de que a água caia no final da prova, o que pesa bastante na estratégia – tentar o máximo no começo para garantir posições, ou esperar o final, pois com a chuva quase tudo se iguala, são as perguntas.

Independente disso, a torcida está chegando ao Autódromo Aurélio Batista Félix. As arquibancadas já tem metade da ocupação e as áreas vips estão bem movimentadas. Alguns dão voltas na pista com os caminhões das empresas patrocinadoras. E tem as modelos que também treinam para o grid de largada.