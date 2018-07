Programação em Interlagos para a etapa do Brasil do FIA GT1 2010

SÃO PAULO – O Autódromo de Interlagos recebe, além do FIA GT1 World Championship 2010, outros eventos. Para quem vai ao local, a programação é:

Sexta-feira, 26 de novembro

8h55 – 9h50 – 1.º treino livre – TNT Superbike

10 horas – 10h45 – 1.º treino livre – Itaipava GT Brasil

10h55 – 12h15 – treino livre – FIA GT1

12h25 – 13h20 – 2.º treino livre – TNT Superbike

13h30 – 14h15 – 2.º treino livre – Itaipava GT Brasil

14h25 – 15h20 – 3.º treino livre- TNT Superbike

15h30 – 16h50 – Pré-Classificação – FIA GT1

17h00 – 17h45 – 3.º treino livre – Itaipava GT Brasil

Sábado, 27 de novembro

8 horas – 8h45 – 4.º treino livre – Itaipava GT Brasil

9 horas – 10 horas – Classificação – FIA GT1

10h10 – 10h55 – 1.º treino classificatório – TNT Superbike

11h05 – 11h50 – 2.º treino classificatório – TNT Superbike

Meio-dia – 12h45 – 1.º treino classificatório – Itaipava GT Brasil

13 horas – 13h45 – 2.º treino classificatório – Itaipava GT Brasil

14h30 – 15h30 – corrida classificatória – FIA GT1

15h40 – 16h25 – 3.º treino classificatório – TNT Superbike

17h05 – 17h55 – 1.ª corrida – Itaipava GT Brasil

18h15 – 18h30 – super pole – TNT Superbike

Domingo, 28 de novembro

8h20 – 8h35 – warm up – TNT Superbike

8h50 – 9h05 – warm up – Itaipava GT Brasil

9h20 – 9h50 – warm up – FIA GT1

10h22 – 10h52 – corrida – TNT Superbike

13h03 – 13h53 – 2.ª corrida – Itaipava GT Brasil

15 horas – 16 horas – Corrida – FIA GT1