Quarto lugar nas 500 milhas de Indianápolis 2011 é ‘vitória’ para Tony Kanaan

“Estou extremamente feliz, pois esse quarto lugar realmente é uma vitória para esse time que se formou cinco dias antes de iniciar a temporada, e que fez a sua primeira corrida de oval aqui em Indianápolis. A equipe fez um excelente trabalho. Tenho que agradecer ao carinho que sempre recebo aqui, mesmo sem ter vencido. Indianápolis é assim, tem das suas surpresas e hoje foi uma delas. Fiquei feliz pelo meu amigo Dan (Wheldon) vencer. Nosso carro era muito bom andando no tráfego, mas bem lento andando sozinho, então, não tive muito o que fazer no final quando andamos em linha. Mas, novamente, estou muito feliz com o nosso resultado”

TONY KANAAN, piloto brasileiro da KV-Lotus, diz como se sente pelo desfecho das 500 milhas de Indianápolis 2011, onde obteve o quarto lugar na classificação final.