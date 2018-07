SÃO PAULO – Às vésperas do GP do Brasil de Fórmula 1, cada piloto descansa à sua maneira. Rubens Barrichello, da Williams, foi jogar golfe em São Carlos (SP), disputando o IV Aberto Damha Golf Club. Seu desempenho: oitavo colocado, com 74 net, na categoria de handicap 8,6 a 14.