Silverstone inaugura sua nova área de boxes para a Fórmula 1 e a MotoGP

SÃO PAULO – Este prédio acima é a nova área de boxes do Autódromo de Silverstone, na Inglaterra. O local foi inaugurado com as presenças de Martin Brundle, Ron Haslam, David Coulthard, Murray Walker, Jackie Stewart, Nigel Mansell, Damon Hill, Stirling Moss, John Surtees, John Watson e Randy Mamola; (em pé, no fundo) Jonathan Rea, Johnny Herbert, Cal Crutchlow, Christian Horner, Valentino Rossi, Jenson Button, Ross brawn, Mark Webber, DerekWarrwick, James Toseland e James Whitham.

A reforma custou US$43,7 milhões e o local já receberá a MotoGP e a Fórmula 1 em 2011, sendo que nesta está garantido por 17 anos, num contrato fechado no fim de 2009.