Simona de Silvestro bate forte em Indianápolis e vai para o hospital

SÃO PAULO – A suíça Simona de Silvestro, 22 anos, sofreu um forte acidente nesta quinta-feira nos treinos livres para as 500 milhas de Indianápolis. Ela perdeu o controle de seu HVM e atingiu o muro, decolando e capotando várias vezes antes do carro parar em chamas. Segundo os organizadores da Indy, sofreu queimaduras de segundo grau na mão direita e leve na esquerda.

Foi caminhando para o centro médico e pode ter problemas para continuar na disputa por uma vaga no grid pelos danos em seu carro, que pegou fogo (veja no vídeo abaixo). Ela será avaliada nesta sexta-feira para saber se poderá disputar o Pole Day, no sábado.

http://www.youtube.com/watch?v=18pFE6cRHYw&feature=youtu.be