SÃO PAULO – Tony Kanaan está garantido no grid da Fórmula Indy em 2011. Ele fechou contrato de uma temporada com a Ferran Dragon Racing e será comandado por outro brasileiro, Gil de Ferran, que fez o anúncio do acerto nesta segunda-feira, em entrevista coletiva na capital paulista. Assista abaixo ao piloto e ao dono da equipe: