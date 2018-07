Tranqüilidade à espera da Fórmula Truck, em Caruaru

CARUARU – Em um dia tudo vai mudar. É assim que a tranqüila Caruaru está nesta quinta-feira para receber a Fórmula Truck, considerada um dos maiores eventos da região – o maior é a festa de São João, que acontece no mês de julho.

Nem parece o tradicional clima quente do Nordeste. Não faz calor e o vento é constante. Não faltam igrejas, pequenos comércios e até postes de captação de energia eólica (hélices que giram com o vento), nas montanhas. Outro ponto curioso é o boom imobiliário da região – nas estradas, o que mais se via eram lançamentos de condomínios.

As equipes e funcionários chegam aos poucos, de todas as regiões do País. Todos estarão prontos para os treinos livres, que acontecem nesta sexta-feira.