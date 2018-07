Um minuto de silêncio para Luiz Pereira Bueno

SÃO PAULO – Luiz Pereira Bueno foi um dos nomes mais conhecidos do automobilismo brasileiro especialmente nos anos 1960-70-80. Disputou e ganhou as Mil Milhas Brasileiras, 24 horas de Interlagos, 500 km, 1000 km, 12 horas, 3 horas de velocidade e foi campeão brasileiro cinco vezes (1967, 1968, 1972, 1973 e 1975).

Realizou ainda o sonho de correr com um Fórmula 1 duas vezes, ambos no GP do Brasil (1972 e 1973). Chegou a quebrar o recorde de velocidade no traçado oval de Interlagos (que já não existe mais). Fez muito para o esporte e faleceu aos 74 anos, nesta terça-feira, em Atibaia (SP), onde residia. Lutava contra um câncer de pulmão.

Fica aqui o minuto de silêncio em respeito a ele. Obrigado. Você pode ler mais clicando aqui. (Foto: Carlos Guimarães/AE – 25/1/2007). Emerson Fittipaldi comentou – clique aqui para ler.