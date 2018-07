“Visivelmente já podemos perceber o resultado das mudanças feitas em toda a estrutura. Estamos andando melhor e mais rápido em todas as pistas até agora. Espero tomar as decisões certas no final de semana, exatamente como fizemos no ano passado”

VITOR MEIRA, piloto brasileiro da A.J. Foyt, sobre sua expectativa para a etapa de São Paulo da Fórmula Indy 2011. Ele foi terceiro colocado no ano passado.