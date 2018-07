Zebra na pole position das 500 milhas de kart 2010

COTIA – Alexandre Ruiz (com experiência na Fórmula BMW norte-americana/Foto: Miguel Costa Jr./Divulgação) desbancou os favoritos e fez a pole position das 500 milhas de kart, no Kartódromo da Granja Viana, que acontecem neste sábado.

Ao final dos 15 minutos da bateria classificatória, ele superou o pentacampeão mundial Davide Foré (ITA). Entre os mais conhecidos, Vítor Meira é o terceiro, seguido por Tony Kanaan (quarto). Nelsinho Piquet, em dupla com Christian Fittipaldi, é o sexto, Lucas di Grassi é o 10.º, Rubens Barrichello é o 13.º e Bia Figueiredo é 20.º.

Serão 59 karts para as 644 voltas da prova, com largada prevista para as 11h30.