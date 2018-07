Brasil bate a Argentina e está mais uma vez na final da Liga Mundial

O vôlei da Argentina realmente está em evolução. Mas ainda é pouco para vencer o Brasil. Neste sábado, a experiência do time atual campeão do mundo falou mais alto e a seleção brasileira garantiu pela 12.a vez na história uma vaga na final da Liga Mundial ao vencer por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 42/40 e 25/23.

Agora, a equipe de Bernardinho pega a Rússia na decisão, que na outra semi passou pela anfitriã Polônia. O confronto final do torneio está marcado para este domingo, também às 15h. Os russos têm a melhor campanha do campeonato, com 15 triunfos e somente um resultado negativo.

Os brasileiros lutam para manter a hegemonia na Liga. São os maiores campeões, com nove títulos, e conquistaram oito vezes o campeonato nas últimas 10 edições.

E é justamente este domínio do Brasil que assusta os adversários. Principalmente um time tão jovem como o da Argentina, que pela primeira vez está entre os quatro melhores da Liga Mundial.

No confronto deste sábado, os argentinos pecaram pela inexperiência. Nos momentos decisivos dos sets, erraram demais em saques e recepções. O Brasil, como de costume, soube controlar a ansiedade nos momentos decisivos.

O jogo também foi marcado pelos inúmeros erros de arbitragem – os técnicos Bernardinho e Weber reclamaram tanto que o argentino até levou cartão amarelo no início do terceiro set. Mas os equívocos aconteceram para os dois lados.

Emoção. Apesar da vitória por 3 a 0, o Brasil não teve vida fácil em Gdansk. Todas as parciais foram equilibradas, e a Argentina vendeu caro o resultado negativo.

Mais uma vez entre os destaques da partida nesta Liga Mundial, o ponteiro Giba usou toda a sua experiência e foi decisivo. Em uma bola incrível no segundo set, fez ponto até sem poder atacar, com um belo toque próximo à rede.

A segunda parcial, aliás, foi a mais acirrada do Brasil na Liga Mundial. Durou 44 minutos e só terminou em uma pancada de Theo no bloqueio. O oposto jogou bem de novo, foi o maior pontuador, com 23 acertos, e definitivamente colocou Leandro Vissotto no banco de reservas.

Com a derrota no segundo set, era esperado que os argentinos desanimassem no terceiro. Mas não foi o que aconteceu.

Facundo Conte (um dos melhores jogadores da Liga Mundial), Pereira e o excelente levantador De Cecco deram trabalho ao Brasil, que só fechou o jogo após muito esforço no fim da parcial.

(Atualizado às 18h32)