Brasil começa a empolgar

A seleção brasileira feminina de vôlei se preparar para o Grand Prix, que começa a ser disputado em 5 de agosto. Disputa nesta semana a Copa Internacional, torneio amistoso em Brasília.

Estreou na quinta com vitória fácil sobre o Peru e, nesta sexta-feira, fez um excelente jogo diante do Japão e ganhou por 3 sets a 0, com parciais de 25/21, 25/16 e 25/22. Neste sábado, se despede do campeonato diante da Itália.

O técnico José Roberto Guimarães está contente com a evolução da seleção. “Fizemos uma ótima partida. O rendimento do nosso bloqueio foi fundamental para a vitória. Foram 22 pontos, quase um set”, declarou.

A melhor notícia até agora é a ponteira Mari, que não jogou o Mundial do ano passado nem a recente Copa Pan-Americana, e se readaptou rapidamente ao time. Ela é fundamental no esquema de Zé Roberto.