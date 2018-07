Domínio brasileiro no vôlei acaba diante dos russos

O brasileiro Murilo ataca mas fica no bloqueio russo de Volkov e Butko, na final da Liga Mundial

A Rússia, com um time jovem e muito forte, colocou ponto final na hegemonia brasileira na Liga Mundial. Na decisão realizada neste domingo em Gdansk, na Polônia, ganhou com méritos por 3 sets a 2, parciais de 23/25, 27/25, 25/23, 22/25 e 15/11.

O time europeu é campeão do torneio pela segunda vez – antes havia ganhado em 2002 em Belo Horizonte, também em decisão contra o Brasil. A seleção brasileira continua sendo a maior campeã da história do torneio, com nove troféus, contra oito da Itália.

A conquista russa acontece após uma campanha praticamente perfeita – 16 vitórias e somente uma derrota no torneio.

O nome do campeonato é o oposto Mikhaylov, que na final não tomou conhecimento do bloqueio brasileiro e fez 26 pontos – o melhor em quadra.

O time russo já vinha em crescimento desde 2007 – sempre está na fase final das Ligas, mas tinha perdido duas decisões justamente para o Brasil.

Agora, a equipe de Bernardinho se prepara para os próximos compromissos em 2010. Os torneios mais importantes serão o Sul-Americano, em setembro, e a Copa do Mundo, em novembro no Japão, que dá três vagas diretas aos Jogos de Londres 2012.

Boa campanha. Apesar da derrota na decisão, o desempenho brasileiro na Liga Mundial 2011 não pode ser considerado ruim – afinal, é impossível ganhar sempre.

A equipe termina com 13 triunfos e quatro resultados negativos – perdeu duas vezes para EUA e Rússia.

O melhor para o torcedor brasileiro foi ver o retorno do ponteiro Giba, em alto nível. Na decisão, ele foi o maior pontuador da seleção, com 16 acertos, mesmo número do oposto Theo, outro que cavou sua posição de titular e colocou Leandro Vissotto no banco.

E esta é apenas a primeira vez que Bernardinho perde a Liga Mundial fora de casa. Antes, em 2002, e 2008, as derrotas haviam acontecido no País.