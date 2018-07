Feriado com clássico imperdível no vôlei de praia

Quem gosta de vôlei de praia já pode se programar para acompanhar um jogão na manhã desta sexta-feira. A final da etapa brasileira do Circuito Mundial será entre as duas duplas mais badaladas do mundo. Juliana e Larissa, do Brasil, enfrentam Walsh e May, dos Estados Unidos. O confronto em Brasília começa às 10h45 (com TV Globo).

As norte-americanas acabaram de retomar a dupla e mostraram que estão em boa forma. Elas não atuavam juntas desde a conquista do bicampeonato olímpico em Pequim (2008), mas já começam a ser temidas inclusive pelas parcerias que sonham com o ouro em Londres 2012.

Mesmo assim, o blog aposta na vitória de Juliana e Larissa. As brasileiras são as maiores vencedoras da história do Circuito Mundial, com 38 títulos, e estão cada vez mais entrosadas. A meta é chegar com força total na Olimpíada do ano que vem.

A etapa do Brasil do Circuito Mundial é o primeiro torneio classificatório para Londres. As duas duplas que se enfrentam nesta sexta certamente chegarão com facilidade aos Jogos. Mas o jogo é o primeiro de muitas embates decisivos que elas farão até a Olimpíada. Super clássico!