Fernanda Venturini volta e vai jogar no time do marido Bernardinho

A Unilever surpreendeu nesta terça-feira ao anunciar a contratação de Fernanda Venturini, 40 anos, que defenderá a equipe atual campeã da Superliga na temporada 2011/12. Ela vai trabalhar diretamente com o marido, Bernardinho, técnico do time do Rio de Janeiro.

A levantadora, que venceu a competição nacional pela Unilever três vezes (1997/98, 1999/00 e 2005/06), chega para substituir Dani Lins, já acertada com o novo time feminino do Sesi-SP.

Fernanda Venturini não joga voleibol profissionalmente desde 2009, quando nasceu Vitória, sua segunda filha com Bernardinho. Agora, ela voltará vestir a camisa 1 e tentará retomar o passado de glórias.

A atleta é tricampeã do Grand Prix (1994, 1996 e 2004) e medalhista de bronze com a seleção brasileira nos Jogos Olímpicos de Atlanta, em 1996.

A jogadora é o segundo grande reforço da Unilever para a próxima temporada. Antes, a equipe carioca já havia tirado a jovem Natália do Sollys/Osasco, seu principal rival.

Se Fernanda Venturini voltar a jogar em alto nível, a Unilever terá um time que pode ser considerado quase imbatível, pois já conta com craques como Mari, Sheilla e Fabi, e tem Juciely e Valeskinha em grande fase.

(Foto: Jorge Grisi/Divulgação)