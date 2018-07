Fim de semana dourado para o Brasil, na quadra e areia

Só falta o título da Liga Mundial, na tarde deste domingo, para o voleibol brasileiro ter um fim de semana perfeito.

No México, a seleção feminina confirmou o favoritismo e conquistou a Copa Pan-Americana na noite de sábado. Na final, diante da República Dominicana, vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/20, 25/22 e 25/19. A campanha da equipe do técnico José Roberto Guimarães foi perfeita, com sete vitórias e nenhuma derrota. Pelo caminho, ficaram pelo caminho times fortes como Estados Unidos e Cuba (leia mais aqui).

Na areia, o Brasil dominou o Grand Slam de Gstaad, na Suíça. No sábado, Juliana e Larissa faturaram a medalha de ouro ao vencerem as chinesas Xue e Zhang Xi por 2 sets a 0, com 21/15 e 21/13 (leia mais aqui). E, neste domingo, foi a vez de Alison e Emanuel brilharem no vôlei de praia, com triunfo na decisão sobre os norte-americanos Rogers e Dalhausser, atuais campeões olímpicos, por 2 sets a 0, com parciais de 22/20 e 21/19 (leia mais aqui).