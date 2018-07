Hora das seleções brasileiras

A temporada 2010/11 do vôlei nacional acabou e agora todas as atenções nas quadras estão com as seleções brasileiras, tanto a masculina como a feminina. A equipe de Bernardinho já treina em Saquarema (RJ), e as comandadas de José Roberto Guimarães se apresentam na mesma cidade na próxima segunda-feira.

E neste ano são muitas as competições importantes. A seleção masculina começa a lutar pelo décimo título da Liga Mundial já a partir de 27 de maio. Ainda joga o Campeonato Sul-Americano (setembro), o Pan de Guadalajara (outubro) e no fim de novembro tem a Copa do Mundo, que garante os três primeiros colocados nos Jogos Olímpicos de Londres 2012.

Já o time feminino começa a atuar em 29 de junho pela Copa Pan-Americana. Depois, tem o Grand Prix (agosto), o Sul-Americano (setembro), o Pan (outubro) e a Copa do Mundo no início de novembro, que também dá três vagas para a Olimpíada.

O Brasil pode ser considerado postulante ao título em todos os torneios que disputa. E o interessante será ver em quadra atletas que estavam na disputa da Superliga. Entre os 35 convocadas (19 homens e 16 mulheres), apenas quatro atuam fora do País.

Na seleção feminina, os destaques são Mari e Paula Pequeno, que retornam após a ausência no último Mundial – estavam lesionadas. Na equipe masculina, Gustavo, fora do grupo desde os Jogos de Pequim 2008, e Serginho estão de volta.

Agora é esperar para ver as seleções em quadra. Como tem sido rotina nos últimos anos, há esperança de grandes jogos. Mais medalhas estão a caminho.