Ingressos à venda para a final da Superliga masculina

Quem quiser acompanhar a final da Superliga masculina entre Sada/Cruzeiro e Sesi-SP já pode ir atrás do ingresso. As entradas já estão à venda no site www.ingressomais.com.br . Os ingressos para arquibancada custam R$ 12 (R$ 6, meia entrada) e para as cadeiras, R$ 20 (R$ 10, meia). A decisão, em confronto único, será disputada neste domingo, às 10 horas, no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte.

Além da internet, os torcedores também poderão comprar as entradas em quatro pontos de vendas das Lojas Yoggi, na capital mineira. A venda nas lojas começará no mesmo dia das bilheterias do Mineirinho, na próxima quarta-feira. No ginásio, os ingressos serão vendidos das 9 às 18 horas. No dia da decisão, a bilheteria abrirá a partir das 7 horas.