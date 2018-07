Ingressos esgotados para a final da Superliga masculina

O Sesi-SP é favorito para conquistar o título da Superliga masculina, mas a força da torcida do Sada/Cruzeiro, de longe a mais empolgada da competição, pode fazer a diferença. Nesta quarta-feira, quatro dias antes da decisão no Ginásio do Mineirinho, em Belo Horizonte, os ingressos já estão esgotados. O local tem capacidade para 25 mil pessoas.

As vendas começaram pela internet no último sábado e no próprio ginásio somente nesta quarta. A previsão era que as entradas fossem vendidas até o dia do jogo, mas agora, quem quiser acompanhar o confronto e não adquiriu o bilhete, terá que assistir pela televisão no domingo, às 10 horas (a TV Globo transmite ao vivo).