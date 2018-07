Liga Mundial já começou; e ainda hoje tem jogo do Brasil

A bola já está no ar pela Liga Mundial de vôlei. Nesta sexta-feira, a Rússia abriu a competição em casa diante do Japão, e já mostrou força ao conseguir uma boa vitória por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/20 e 25/18.

Neste ano, quem gosta de voleibol pode acompanhar alguns jogos da competição pela internet, no endereço http://www.laola1.tv/en/int/fivb/video/204–.html. O serviço é uma novidade oferecida pela Federação Internacional de Vôlei (FIVB).

O jogo do Brasil nesta sexta não terá transmissão via web, mas o SporTV mostra ao vivo o confronto em San Juan, a partir das 21h30 (de Brasília).

A seleção brasileira busca o seu décimo título na Liga Mundial (leia mais aqui) para aumentar a hegemonia. O Brasil é o maior vencedor do torneio e, nos últimos 10 anos, só não levantou o troféu em duas ocasiões (2002 e 2008).

Com exceção de Murilo (está com a esposa Jaqueline, que nesta semana aborto natural e perdeu o bebê), o time titular do técnico Bernardinho está completo. A equipe verde e amarela entrará em quadra com Bruninho, Leandro Vissotto, Giba, João Paulo Bravo, Lucas e Rodrigão, além do líbero Serginho.

Mas a atração da partida estará no banco de reservas. O central Gustavo, que não atua desde os Jogos Olímpicos de Pequim, em 2008, deve entrar durante o confronto. O veterano volta, e Bernardinho aposta na presença dele na Olimpíada de Londres 2012.

No sábado, a seleção pega novamente Porto Rico, às 21h30. Depois, em três fins de semana seguidos, joga seis vezes no País contra Polônia (Rio), Estados Unidos (Minas) e Porto Rico (São Paulo).

Fecha a primeira fase com mais quatro jogos fora de casa. Para ir às finais, na Polônia, terá que ficar entre os dois primeiros colocados do Grupo A, missão que deve ser muito tranquila para o elenco de Bernardinho.