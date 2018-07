Liga Mundial: Resumo da primeira rodada

Acabou a primeira rodada da Liga Mundial, realizada entre sexta-feira e domingo. Dos 16 times, quatro venceram duas vezes e têm 100% de aproveitamento, um em cada grupo: Brasil, Rússia, Portugal e Itália.

Na chave A, a seleção brasileira bateu Porto Rico por 3 sets a 0 em dois jogos fora de casa e lidera com seis pontos, contra nenhum do adversário. Estados Unidos e Polônia jogaram em solo polonês e cada um ganhou um jogo por 3 a 0. Com isso, os dois times somam três pontos.

No Grupo B, a Rússia superou o Japão em casa por 3 a 0 e 3 a 1, e lidera com seis pontos. Os japoneses estão zerados. Já a Bulgária enfrentou a Alemanha em casa e perdeu a primeira partida por 3 a 2, mas se vingou e aplicou o mesmo placar no segundo confronto. Com isso, as duas seleções somam três pontos.

Na chave C, Portugal derrotou a Finlândia em casa por 3 a 2 e 3 a 1, soma cinco pontos, e está na ponta. Os finlandeses têm apenas um. Já a Argentina levou 3 a 0 da Sérvia na estreia, mas contou com a força da torcida para se recuperar e devolver o marcador no segundo jogo. As duas equipes somam três pontos.

No Grupo D, a Itália passou pela França duas vezes fora de casa por 3 a 0, e lidera com seis pontos, contra nenhum dos franceses. Já a Coreia do Sul estreou com triunfo em casa por 3 a 0 diante de Cuba, mas depois perdeu por 3 a 1. Os dois times têm três pontos.

Agora, faltam cinco rodadas para o término da primeira fase, que classificará os dois melhores de cada chave para as finais. A Polônia, por ser anfitriã da decisão, já está classificada.

A grata surpresa da primeira rodada é a Itália, que, com um time renovado não tomou conhecimento da França. O voleibol italiano sonha em voltar a ser como nos velhos tempos.

O Brasil estreou contra um rival muito fraco. Começa a jogar para valer na semana que vem, quando encara a Polônia no sábado e domingo no Rio de Janeiro.



Partidas da próxima rodada

Grupo A

Brasil x Polônia

Porto Rico x EUA



Grupo B

Rússia x Alemanha

Bulgária x Japão



Grupo C

Sérvia x Finlândia

Portugal x Argentina



Grupo D

Itália x Cuba

Coreia do Sul x França