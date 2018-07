Livro de cabeceira

A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), em parceria com a Olympikus, lançou um livro que certamente vai agradar os fãs do esporte mais vencedor do País nos últimos anos. ‘Brasil, o país do vôlei’, detalha a construção da hegemonia brasileira no vôlei mundial a partir de 1997, quando Ary Graça assumiu a presidência da CBV.

Em evento realizado na segunda-feira em São Paulo, vários jogadores, ex-jogadores e técnicos estiveram presentes. Entre os que prestigiaram o lançamento da obra estavam Bernardinho, José Roberto Guimarães, Murilo, Giba, Gustavo, Serginho, Fabi, Jaqueline, Nalbert, Giovane e Montanaro.

Desde 1997, o Brasil conquistou vários títulos importantes. A seleção masculina faturou duas medalhas olímpicas (ouro e prata), três Mundiais, oito Ligas Mundiais e duas Copas do Mundo. A feminina ganhou duas medalhas olímpicas (bronze e ouro) e seis Grand Prix.