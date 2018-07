Osasco x Vôlei Futuro finalmente é remarcado; mas horário é péssimo

Mais uma vez o vôlei brasileiro se rende aos interesses da televisão. A Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) remarcou o primeiro jogo da semifinal da Superliga feminina, entre Sollys/Osasco e Vôlei Futuro, para esta quarta-feira, no péssimo horário das 17 horas (clique aqui e leia mais). O confronto será realizado no Ginásio José Liberatti, em Osasco (SP), com entrada gratuita.

A partida era promessa de casa cheia, já que estarão em quadra grandes estrelas do voleibol brasileiro, como Sassá, Jaqueline, Thaísa, Natália, Paula Pequeno e Fabiana. Mas o horário comercial e o feriado prolongado que começa logo na quinta podem afugentar o público.

A torcida do Osasco curte muito vôlei e acredito que, mesmo assim, haverá um bom número de torcedores na quarta. Mas é fato que a CBV errou. A Superliga de vôlei não pode ser apenas parte da grande de programação das emissoras.