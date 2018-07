Time de vôlei de Eike Batista é apresentado no Rio de Janeiro

Agência EFE

O magnata Eike Batista, considerado o homem mais rico do Brasil, apresentou nesta quarta-feira, no Rio de Janeiro, o time RJX de vôlei masculino, que contará com jogadores como Dante, Lucão e Théo.

“O Rio de Janeiro esperava a chegada de uma equipe masculina e tomara que a torcida seja receptiva com este novo projeto e que ajude a gente a crescer”, disse o meio-de-rede Lucão.

O nome RJX é formado pelas siglas da cidade e pela letra “X”, presente em todas as empresas de Eike Batista, em alusão ao fator de multiplicação dos lucros.

O elenco será formado por jovens talentos e jogadores como o levantador Marlon, o oposto Theo, considerado o melhor atacante da Liga Mundial de Vôlei de 2011, e o meio-de-rede Lucão.

O treinador do RJX, Marcos Miranda, o Marcão, declarou na apresentação do novo time que seu propósito é construir uma equipe competitiva.

“Estou muito feliz de fazer parte de um grupo maravilhoso no qual tenho grandes amigos e um grande corpo técnico”, apontou Marcão.