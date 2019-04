1.000 GPs: Ferrari sempre fiel

Tradição pode ser um valor bastante caro em qualquer atividade humana, ou igualmente desprezível. O Grande Prêmio da China mostrou os dois lados dessa moeda quando analisados os quatro primeiros colocados e suas respectivas equipes Mercedes e Ferrari. Se na F-1 nenhum brasileiro esteve envolvido na disputa da milésima corrida da categoria, em outras partes do mundo vários deles foram protagonistas: nos Estados Unidos Pipo Derani e Felipe Nasr assumiram a liderança isolada do Weathertech Sportscar Championship e, na França, Enzo Fittipaldi estreou na Fórmula Regional Europa com três consistentes segundos lugares na rodada de estréia dessa categoria, outrora conhecida como F-3.

As escolhas da Ferrari

Não é desde domingo que a Ferrari opta por privilegiar um piloto, ou sequer é a primeira equipe a usar de tal prática para defender seus interesses. Tampouco será a última vez que isso acontece. Ocorre que ao contar com Sebastian Vettel – piloto maduro e com quatro títulos consecutivos em seu currículo -, e Charles Leclerc – um jovem em plena ascensão e sobre quem pairam poucas dúvidas do seu potencial -, a famosa Scuderia revive uma situação bastante conhecida dos brasileiros (para quem não se lembra: Schumacher x Barrichello e Alonso x Massa) com a diferença que desta vez o piloto abençoado não traduz essas graças em vitórias ou se apresenta como ameaça aos adversários da Mercedes.

Vettel não desaprendeu a guiar, isso é inquestionável, mas frente a Leclerc não mostra a garra de outros tempos. Para uma F-1 mais emocionante é mais interessante ter um jovem piloto a bordo de um carro vermelho assediando líderes consolidados do que apostar que as coisas vão melhorar no próximo GP e um outro alemão se tornará, enfim, penta-campeão a bordo de uma rossa. A Scuderia fez sua escolha, tomara que dê certo, seja lá qual for a justificativa para tal. Enquanto isso a Mercedes segue navegando com seus Panzer des Krieges e em três corridas conseguiu registrar três dobradinhas, com duas vitórias de Lewis Hamilton e Valtteri Bottas. Não está longe onde essa superioridade acachapante pode se tornar um prejuízo intangível para a marca: se continuar assim não haverá Leclerc suficiente que possam consolidar a supremacia técnica do time alemão como um fator de atração da F-1.

Como que a amenizar tal cenário, o anglo-tailandês Alexander Albon vai se impondo sobre o mais experiente Daniil Kvyat na Toro Rosso: largou em último após ter destruído seu carro na segunda parte da prova de classificação e terminou em décimo. O australiano Daniel Ricciardo finalmente conseguiu completar sua primeira prova pela Renault ao liderar o segundo pelotão da prova e receber a bandeirada em sétimo lugar, atrás de Pierre Gasly, outro nome que interrompeu um frustrante início de temporada. O resultado completo do GP da China você encontra aqui.

Regularidade verde-amarela

Estabelecida este ano, a parceria Pipo Derani-Felipe Nasr começa a pagar bons dividendos na disputa da IMSA: apesar de problemas durante um pit-stop na corrida mais curta da temporada, a combinação do sexto lugar conquistado e o décimo-oitavo de Jordan Taylor e Renger can der Zande – com quem dividiam a liderança do campeonato após duas etapas -, isolou a dupla brasileira no primeiro lugar da tabela de pontos. Nessa classificação Pipo e Felipe somam 92 pontos, contra 90 de Helio Castro Neves/Ricky Taylor e 89 dos portugueses João Barbosa/Filipe Albuquerque – vencedores em Long Beach -, e 88 de van de Zande/Jordan Taylor.

Tal equilíbrio promete boas disputas para o restante da temporada, especialmente quando se compara a regularidade dos Cadillac DPi da equipe Action Express – que inscreve Derani, Nasr, Albuquerque e Barbosa -, e a tradição vitoriosa de Roger Penske, responsável pela preparação dos Acura de Castro Neves/Wayne Taylor e Juan Pablo Montoya/Dane Cameron; esses carrosem breve se estabelecerão se estabelecer como segunda força da categoria, à frente dos Mazda administrados outro grande nome das provas de resistência, Reinhold Joest. A próxima etapa será disputada dia 5 de maio Mid-Ohio, circuito localizado na cidade de Lexington.

Enzo vai de grão em grão

Uma pole position e três segundos lugares é o balanço positivo de Enzo Fittipaldi em sua prova de estréia na Fórmula Regional Europa, categoria que usa carros da antiga F-3 e bem amis potentes que o F-4 que ele piloto rumo ao título do Campeonato Italiano de 2018. Com esse balanço ele ocupa a vice-liderança do torneio promovido pelo Automobile Club d’Italia (ACI), que prossegue dia 3 de maio em Vallelunga, próximo a Roma. Até lá o brasileiro soma 61 pontos, contra 68 do dinamarquês Frederick Vesti (seu companheiro de equipe) e 36 do mineiro Igor Fraga.

Novo Fórmula Renault estreia sob chuva

Poucos circuitos no mundo permitem médias horárias tão altas quanto a tradicional pista de Monza, traçado construído na primeira metade dos anos 1900 em meio ao Parco Reale desta cidade situada nos arredores de Milão. O tempo instável que reinou sobre o autódromo italiano no fim de semana, porém, amenizou essa característica na abertura da Fórmula Renault Eurocup 2019, prova de estreia dos novos carros da categoria: um chassi Tatuus T318, projetado para a F-3 e também usado na F-Regional Europa. A principal diferença entre ambas é a combinação motor/pneus de cada uma: Renault 1.8 turbo/Hankook em uma e Alfa Romeo aspirado/ Pirelli em outra. O formato das corridas também muda: rodada de duas provas para a primeira e três para a segunda.

Caio Collet e João Ribeiro, os dois brasileiros que disputam a Eurocup, não foram bem na prova de Monza, que teve uma corrida disputada no seco e outra sob chuva; nesta última os organizadores optaram por manter o Safety Car na pista na maior parte dos 30 minutos de corrida. Na soma dos resultados Collet e Vieira voltaram para casa com seis pontos cada um e dividindo a décima colocação no campeonato que é disputado por 22 pilotos de 15 países. O líder é o francês Victor Martins (30), seguido pelo italiano Leonardo Morandi (26) e pelo russo Alexander Smolyar (25). O campeonato prossegue dia 12 de maio, em Silverstone, Inglaterrra.