Todt quer pasteurizar motores

O francês Jean Todt, presidente da Federação Internacional do Automóvel, não se cansa de semear propostas peculiares de padronização no automobilismo mundial. Se em algumas categorias de base tal proposta pode ter cores de sensatez, a recente declaração do dirigente em propor a adoção de um motor que possa ser usado tanto na F-1 quanto em outras modalidades é no mínimo curiosa. Fatores que vão desde o posicionamento de mercado até as diferentes demandas de cada categoria podem sucumbir com a possível pasteurização de um universo que luta para ser a referência em tecnologia de ponta contra fatores puramente frios e calculistas.

O atual regulamento da F-1 é obra de Todt e demonstra sua atração pela padronização: desde sua introdução em 2014 é cada vez mais limitado o número de mudanças no projeto homologado a cada ano. O fato de serem usados menos motores por carro a cada temporada não reduziu os custos de produção e desenvolvimento, tampouco tornou a categoria mais equilibrada. A imposição de um teto de gastos também é outro ponto muito debatido e com poucos resultados positivos comprováveis.

A ideia de explorar a trilha da economia de escala no que diz respeito aos motores da F-1 não é nova e, de fato, há exemplos de padronização, o mais comum deles o que diz respeito ao fornecimento de pneus. A história mostra que a adoção do motor 3 litros aspirado criou uma fórmula básica que poderia justificar a proposta de Todt, os chamados kit cars, proposta que permitiu o surgimento de várias equipes e corroborou para o crescimento da F-1 no período entre 1967/1990. Isso foi alcançado graças à combinação do motor Ford Cosworth, câmbio Hewland, amortecedores Koni e freios Girling, situação onde os motores Ferrari, Matra e Weslake e a genialidade de engenheiros como Colin Chapman, Gordon Murray, Mauro Forghieri, Patrick Head e pilotos como Jack Brabham e Bruce McLaren foram basilares para evitar a unanimidade que Nelson Rodrigues e ditadores de plantão atestam como algo burro.

Mais recentemente, no início dos anos 2000, voltou-se a fecundar a proposta de um motor único e a empresa inglesa de engenharia Ricardo chegou a ser consultada sobre a possibilidade de fornecer um equipamento padrão para a categoria. Felizmente a ideia não prosperou: por mais que seja possível enxergar um viés de racionalidade na defesa dessa proposta, não resta dúvida que tal caminho seria um atalho para desmistificar ainda mais a aura já bastante desgastada e marcada por uma restauração de quinta categoria. Padronizar o coração de um carro de F-1 soa como aproxima-la perigosamente em uma versão efetivamente internacional da F-Indy.

Em categorias menores justifica-se a adoção de técnicas de reserva de mercado: longe vão os dias em que as fórmulas 2 e 3 eram disputadas por marcas de origens e filosofias diversas: quem não se lembra das disputas entre Ralt e Reynard, Tecno e Matra, Alfa Romeo, BMW, Mercedes, Renault, Toyota e VW nos grids que ainda tinham espaço para propostas tão peculiares como o chassi de madeira de um Protos? Atualmente pode-se ver a homologação de chassis e motores únicos em inúmeras categorias internacionais, com variações pontuais de acordo com o mercado em questão. Na F-4, por exemplo, são impostos limites até mesmo nos preços de peças de reposição e revisões mecânicas.

Por mais que o mundo tenha mudado e a indústria automobilística adote cada vez mais a adoção de soluções planetárias para determinados sistemas como caixas de câmbio, airbags e sistemas de injeção a manutenção do fator “livre mercado” ainda é vital para evitar o mal do monopólio, doença que acaba com neurônios saudáveis e alimenta o mal maior destes tempos, o politicamente correto. Salvemos o autoentusiasmo.

Calendário de 2019 pronto para ser anunciado

A Liberty Media já divulgou a relação das 19 datas da temporada de 2019, que inicia dia 17 de março, com o GP da Austrália e termina dia 1o de dezembro com a etapa de Abu Dhabi. A relação a seguir deverá ser homologada no início de outubro pela FIA.

17/3 – Melbourne, Austrália

31/3 – Sakhir, Bahrain

14/4 – Shangai, China

28/4 – Baku, Azerbaijão

12/5 – Barcelona, Espanha

26/5 – Monte Carlo, Mônaco

9/6 – Montreal, Canadá

23/6 – Paul Ricard, França

30/6 – Spielberg, Áustria

14/7 – Silverstone, Inglaterra

28/7 – Hockenheim, Alemanha

4/8 – Budapeste, Hungria

1/9 – Spa-Francorchamps, Bélgica

8/9 – Monza, Itália

22/9 – Marina Bay, Cingapura

29/9 – Sochi, Rússia

13/10 – Suzuka, Japão

27/10 – Cidade do México, México

3/11 – Austin, EUA

17/11 – São Paulo, Brasil

1/12 – Yas Marina, Abu Dhabi