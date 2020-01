TEMPORADA DE ASFALTO DA FASP PREVÊ NOVE ETAPAS

Após vários adiamentos e reuniões com os órgãos municipais que administram o uso do Autódromo José Carlos Pace a Federação de Automobilismo de São Paulo (FASP) anuncia o calendário para o Campeonato Brasileiro de Velocidade no Asfalto de 2020. Apesar de uma redução nos dias reservados aos eventos regionais, consequência de decisões tomadas na administração que atuou em 2019, a FASP espera contornar as consequências dessa medida e manter o certame estadual com o formato consagrado há décadas, como explica o presidente José Aloizio Cardozo Bastos:

“Nos últimos meses a administração de Interlagos sofreu mudanças importantes e notamos a disposição dos novos responsáveis pelo autódromo de desenvolver um trabalho a altura da proposta básica do autódromo. Estou seguro que a temporada paulista deste ano será uma das melhores da história do automobilismo paulista e que vai acontecer com o seu formato tradicional.”

O Campeonato Paulista de Velocidade no Asfalto é tradicionalmente disputado com cerca de dez etapas, motivo pelo qual causou estranheza a decisão do Rodolfo Marinho, Secretário Adjunto de Turismo do Município de São Paulo, em ter reservado apenas 12 etapas para todos os eventos de automobilismo regional para este ano. Em tal cenário a FASP espera confirmar em breve as nove etapas previstas para esta temporada e que são as seguintes:

28/2 – Etapa confirmada

17/4 – Etapa confirmada

17/5 – Etapa confirmada

7/6 – Etapa confirmada

28/6 – Etapa confirmada

19/7 – A confirmar

9/8 – Etapa confirmada

6/9 – A confirmar

20/12 – A confirmar