Calendário Brasileiro de automobilismo já tem datas

O calendário da F-1 influencia praticamente todos os calendários das demais modalidades e o Brasil não é exceção. Com base nas das 23 datas da categoria máxima, já foram definidas as agendas de várias categorias nacionais e de algumas regionais, incluindo a do Estado da Paraíba. A cena verde-amarela ganha em 2022 uma nova opção, a F-4 FIA BR, opção focada em kartistas ávidos de seguir carreira internacional, algo que será facilitado pelo uso de equipamento similar ao usado nas séries internacionais da especialidade. Outra novidade diz respeito à Stock Car Pro Series (foto de abertura/Duda Bairros), que terá uma prova no aeroporto do Galeão.

A temporada brasileira começa em grande estilo, com a disputa da prova Mil Milhas Chevrolet Absoluta, em Interlagos. Os últimos dias de janeiro serão extremamente movimentados: além dos treinos para o clássico evento, a programação inclui largadas para as categorias Copa Joy Chevrolet, Gold Classic, modelos clássicos e até mesmo um track day, na terça-feira (25), quando o autódromo paulistano receberá carros de rua com significativo grau de preparação. No domingo seguinte (30) acontece a prova mais importante do kart, a 500 Milha da Granja Viana, que reúne pilotos profissionais e amadores com modelos equipados com motores 4 tempos de 14 hp. Nesse fim de semana também será disputado o evento de abertura da temporada internacional de endurance, as 24 Horas de Daytona, no traçado situado no Estado da Flórida, nos Estados Unidos.

A Stock Car Pro Series traz uma importante novidade para 2022: a categoria considerada a mais importante do cenário nacional terá uma etapa em um circuito montado me parte do aeroporto do Galeão, marcando o retorno do Rio de Janeiro ao calendário nacional de provas de velocidade no asfalto. As 12 etapas da especialidade terão programação que inclui outras três séries, alternadamente: a Stock Car (antiga Stock Light), F-4 e Turismo Nacional 1.6. Esta última passa por um período crítico, consequência do regulamento técnico que favorece pilotos e equipes com maior orçamento e possibilidades de incorporar peças e equipamentos mais caros. Por causa disso, a categoria Turismo Nacional 1.4 deve experimentar um ciclo de expansão, com séries regionais em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo. Os calendários de todas elas, porém, ainda estão em fase de definição. A categoria monomarca reservada para os modelos Hyundai HB20 é outra que ainda não definiu suas datas.

Além das já mencionadas Mil Milhas e das 24 Horas de Daytona, em Interlagos, outros eventos nacionais e internacionais merecem ser citados: as 24 Horas de Le Mans 11 e 12/6), 500 Milhas de Indianapolis (29/5), Rally dos Sertões (de 26/8 a 3/9) e a Cascavel de Ouro (30/10). No cenário do kart os dois certames regionais mais importantes do País – a Copa São Paulo Light de Kart e a Copa KGV de Kart – também já definiram suas respectivas datas. No Nordeste, o Autódromo Internacional da Paraíba continua se consolidando como novo polo regional do esporte a motor: o circuito receberá cinco etapas do campeonato estadual.

Confira as datas já confirmadas:

Eventos importantes

23/01/22 Evento Mil Milhas, Interlagos (SP)

29/01/22 Evento 24 Horas de Daytona, Daytona (EUA)

30/01/22 Evento 500 Milhas de Kart, Granja Viana (SP)

29/05/22 Evento 500 Milhas de Indianapolis, Indianapolis (EUA)

11/06/22 Evento 24 Horas de Le Mans Le Mans, França

26/08/22 Evento Rally dos Sertões. Prova termina 3/9. Percurso em vários Estados

30/10/22 Evento Cascavel de Ouro, Cascavel (PR)

Stock Car Pro Series

13/02/22 1 Interlagos (SP)

20/03/22 2 Goiânia (GO)

10/04/22 3 Rio Galeão (RJ)

15/05/22 4 Velocittà (SP)

02/07/22 5 Brasília (DF)

03/07/22 6 Brasília (DF)

31/07/22 7 Interlagos (SP)

04/09/22 8 A definir

25/09/22 9 Velocittà (SP)

22/10/22 10 Goiânia (GO)

23/10/22 11 Goiânia (GO)

20/10/22 12 Brasília (DF)

Stock Series

20/03/22 1 Goiânia (GO)

10/04/22 2 Rio Galeão (RJ)

15/05/22 3 Velocittà (SP)

03/07/22 4 Brasília (DF)

31/07/22 5 Interlagos (SP)

04/09/22 6 A definir

20/10/22 7 Brasília (DF)

23/10/22 8 Goiânia (GO)

Campeonato Brasileiro de F-4

13/02/22 1 Interlagos (SP)

20/03/22 2 Goiânia (GO)

03/07/22 3 Brasília (DF)

31/07/22 4 Interlagos (SP)

04/09/22 5 A definir

20/10/22 6 Brasília (DF)

23/10/22 7 Goiânia (GO)

Turismo Nacional 1.6

15/05/22 1 Velocittà (SP)

03/07/22 2 Brasília (DF)

31/07/22 3 Interlagos (SP)

25/09/22 4 Velocittà (SP)

20/10/22 5 Brasília (DF)

23/10/22 6 Goiânia (GO)

Copa São Paulo Light de Kart

05/02/22 1 Interlagos (SP)

12/03/22 2 Interlagos (SP)

02/04/22 3 Interlagos (SP)

07/05/22 4 Interlagos (SP)

04/06/22 5 Interlagos (SP)

02/07/22 6 Interlagos (SP)

20/08/22 7 Interlagos (SP)

10/09/22 8 Interlagos (SP)

01/10/22 9 Interlagos (SP)

05/11/22 10 Interlagos (SP)

Copa KGV de Kart

19/02/22 1 Granja Viana

25/03/22 2 Granja Viana

23/04/22 3 Granja Viana

28/05/22 4 Granja Viana

11/06/22 5 Granja Viana

13/08/22 6 Granja Viana

17/09/22 7 Granja Viana

17/10/22 8 Granja Viana

12/11/22 9 Granja Viana

Copa Truck

12/03/22 1 Santa Cruz do Sul (RS)

13/03/22 2 Santa Cruz do Sul (RS)

01/05/22 3 Interlagos (SP)

05/06/22 4 Goiânia (GO)

10/07/22 5 Londrina (PR)

21/08/22 6 Interlagos (SP)

17/09/22 7 Tarumã (RS)

18/09/22 8 Tarumã (RS)

06/11/22 9 Brasília (DF)

Império Endurance Brasil

26/03/22 1 Goiânia (GO)

30/04/22 2 A definir

21/05/22 3 Interlagos (SP)

18/06/22 4 A definir

20/08/22 5 Velocittà (SP)

17/09/22 6 Goiânia (GO)

05/11/22 7 Santa Cruz do Sul (RS)

10/12/22 8 Interlagos (SP)

GT Sprint Race

13/03/22 1 Santa Cruz do Sul (RS)

03/04/22 2 Velocittà (SP)

01/05/22 3 Interlagos (SP)

05/06/22 4 Goiânia (GO)

10/07/22 5 Londrina (PR)

21/08/22 6 Interlagos (SP)

18/09/22 7 Tarumã (RS)

00/10/22 8 A definir

06/11/22 9 Brasília (DF)

Campeonato Paraibano

27/03/22 1 São Miguel de Taipu (PB)

22/05/22 2 São Miguel de Taipu (PB)

21/08/22 3 São Miguel de Taipu (PB)

23/10/22 4 São Miguel de Taipu (PB)

11/12/22 5 São Miguel de Taipu (PB)

