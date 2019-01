Alonso vence em Daytona encurtada pela chuva

Se o resultado das 24 Horas de Daytona serviu para alguma coisa foi para alimentar estatísticas, esporte preferido de 110% da população dos Estados Unidos: desde 2004 ninguém vencia a prova completando menos de seis centenas de voltas pelo circuito que desde 1984 usa apenas 5.073 metros dos 6.130 metros que compõem seu traçado misto. Coincidentemente, foi o ano da primeira vitória de Christian Fittipaldi, que hoje se despediu das pistas como piloto. Nesse ano Christian dividiu um Doran Pontiac com Terry Bercheller, Forest Barber e Andy Pilgrim e conseguiram completar 524 voltas.

Com a vitória conquistada junto com Jordan Taylor, Renger van der Zande e Kamui Kobaiashi Fernando Alonso torna-se o terceiro campeão da F-1 (2005/2006) a vencer em Daytona. Os outros dois são Phil Hill (Campeão da F-1 em 1961 e vencedor em Daytona em 1964) e Mário Andretti (venceu em Daytona em 1972 e conquistou o título na F-1 em 1978).

Quem olha as instalações da “International Speedway” hoje em dia certamente não imaginaria que tudo começou em um terreno comprado da prefeitura local por US$ 10 mil. Hoje a cidade fatura isso em questões de minutos apenas com quem visita o autódromo nos fins de semana de grandes eventos. Voltando ao presente, quem acredita na ciência da meteorologia consultando aplicativos e não confiando naquela dor do dedo mindinho não se surpreenderia com a interrupção da corrida antes do final programado para as 14h35: desde o início da semana eram previstas chuvas fortes para a região.

O detalhe é que poucos esperam algo em torno de cinquenta milímetros de chuva nos mais de 2 milhões de metros quadrados, espaço que pode acomodar mais de 165 mil pessoas. Se você assistiu parte da prova pela TV e notou arquibancadas vazias, não tire conclusões precipitadas: o torcedor americano prefere ficar no “infield”, área interna do circuito onde se acampa, bebe, faz fogueira e curte carros de cores que são um arco íris se comparado com o branco-prata-preto das ruas brasileiras.

Tudo isso pouco importa se você é um entusiasta do esporte: a liderança mudou de vezes nas 593 voltas completas pelos três primeiros classificados, os Cadillacs de Alonso/Taylor/van der Zander/Kobaiashi e Felipe Nasr/Pipo Derani/Eric Curran e o Acura de Hélio Castro Neves/Ricky Taylor/Alexander Rossi que terminaram em terceiro sendo que outras equipes também ocuparam a liderança. Alonso e seus companheiros só garantiram a vitória a três voltas do final e com ajuda da Mãe Natureza, ajuda que veio em forma de chuva. Cálculos extra-oficiais apontam que a liderança mudou de mãos, em média, a cada 11,5 voltas… Na categoria GTD os cinco carros melhor classificados percorreram o traçado 561 vezes cada um, o que valoriza a atuação de Rolf Inechein, Miko Bortolotti, Christian Engelhart e Rik Breukers a bordo do Lamborghni Hurácan GT3 Evo, vencedores da sua classe.

Se a vitória escapou de Felipe Nasr e Pipo Derani no final da prova, outro brasileiro, Augusto Farfus, viveu experiência inversa e acabou vencendo uma prova onde nem estava escalado para participar. O ingês Tom Blomqvist não conseguiu tirar o visto de entrada para os Estados Unidos e seu lugar acabou preenchido pelo paranaense. Rubens Barrichello, que fazia uma prova consistente andando em sexto lugar até a madrugada, acabou abandonando depois de uma rodada.

Os demais brasileiros tiveram sorte diferente: Daniel Serra e seus companheiros na equipe Spirit of Race, apoiada pela Ferrari, sequer chegaram ao final: uma batida e um problema de suspensão puseram um fim prematuro na sua agenda de trabalho para o fim de semana. Chico Longo, Marcos Gomes, Victor Franzoni e o italiano Andrea Bertolini, terminaram em nono lugar na categoria, vigésimo quinto na geral.

Bia Figueiredo, que completou uma equipe feminina que pilotou um Acura NSX, ficou em 33oe 13o, na classificação geral e na categoria, respectivamente. Felipe Fraga, assim Gomes e Serra, campeão da Stock Car, chegou a liderar a sua categoria, mas uma rodada de um companheiro de equipe na fase final da prova o deslocou para o vigésimo terceiro na geral e sétimo em na categoria GTD.

Despedida de Christian teve aplausos e lágrimas

A corrida tinha sido interrompida pela última vez quando Christian Fittipaldi foi levado à sala de imprensa para o que seria sua derradeira entrevista coletiva como piloto. Mas sentou-se à mesa sobre o palco ao fundo da sala e engasgou, respirou ofegante, soltou algumas lágrimas e, quando estava se refazendo foi surpreendido com uma longa salva de palmas for jornalistas que o acompanham desde muito ou pouco tempo.

“Eu tinha três metas para este fim de semana”, confessou o brasileiro “chegar ao fim da prova, subir ao pódio e conseguir uma quarta vitória nesta prova. As coisas não saíram como esperado, mas eu estou em paz comigo mesmo. Agora é viver um dia de cada vez.”

Apesar de abandonar o cockpits ele vai viajar ainda mais este ano para cumprir suas atribuições de diretor esportivo da equipe Action Express e embaixador das marcas Cadillac e Mustang Sampling, empresa que faz análises de gás e óleo para avaliar a rentabilidade de exploração do local onde essas substâncias foram encontradas.

