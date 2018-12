Autorama tem dia de gala

Hobby que mistura sonho com realismo e paixão com pesquisas meticulosas, o autorama há muito deixou de ser um brinquedo clássico dos anos 1960 e se transformou num importante arquivo automobilístico. Ponto alto no calendário paulista da modalidade, o Shelby Revival acontece no próximo sábado no clube de automodelismo situado próximo à estação Santa Cruz do metrô paulistano. Reflexo da variedade de temas que o assunto congrega, a única regra aplicada é apresentar modelos que fizeram história nas pistas nacionais e internacionais. O evento tem início marcado para as 16 horas e tem entrada franca.

O Shelby Revival destaca-se no mundo do autorama por privilegiar o foco na reprodução em escala de modelos que passaram pelas pistas deixando em segundo plano o desempenho nas pistas de fenda, como o hobby é chamado por praticantes mais conservadores. Entre os automodelistas brasileiros mais destacados está o paulistano Ricardo Bifulco, que anualmente produz modelos especiais para o encontro que homenageia Ewaldo de Almeida, fundador da Escuderia Scorpius.

Para este ano ele preparou uma série de réplicas focadas nos GT Malzoni usados pela equipe oficial Vemag, esportivos que com o término da equipe após a aquisição da marca pela Volkswagen, foram perpetuados por diversos pilotos e equipes. Além do icônico cupê que, sob a condução de Emerson Fittipaldi e Jan Balder, liderou boa parte das 1.000 Milhas Brasileiras de 1966, Bifulco reproduziu os demais modelos na versão usada pela oficial da Vemag e também o modelo adquirido pelo carioca Norman Casari, modelo caracterizado pelo uso de pneus Firestone Indy nas rodas dianteiras.

Serviço:

Revival Shelby de Carros Antigos de Autorama

Data: Sábado, 6 de dezembro, das 16 às 21 horas. Entrada franca.

Local: Rua Padre Machado, 43, Paraíso.

Metrô mais próximo: estação Santa Cruz, linhas Azul e Lilás.

Contatos: 11-5571-2002 e www.shelby.com.br