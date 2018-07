Bahrein: Vettel vence e é líder isolado

O alemão Sebastian Vettel venceu a terceira etapa do Campeonato Mundial de F-1 e assumiu a liderança isolada do certame, com 68 pontos, resultado de duas vitórias (Austrália e Bahrein, hoje) e um segundo lugar (China). Valtteri Bottas e Lewis Hamilton, que dividiram a primeira fila do grid, inverteram essa ordem no resultado da prova de hoje, algo que consolida a condição de Bottas como segundo piloto na organização alemã. Na tabela de Construtores a Scuderia também lidera, com 102, três a mais que a Mercedes na ponta do Campeonato Mundial de Construtores. Esta pontuação demonstra o equilíbrio de forças entre a Scuderia de Maranello e equipe dos Flecha de Prata. Felipe Massa fez uma corrida regular e consistente e teminou em sexto, suficiente para colocá-lo em sétimo na tabela de pontos da temporada. O campeoanto prossegue dia 30, quando acontece o GP da Rússia em Sochi.

Resultado do GP de Bahrein

1) Sebastian Vettel, Ferrari SF70-H, 57 Voltas, 1H33’53″374

2) Lewis Hamilton, AMG-Mercedes W08, +6″660

3) Valtteri Bottas, AMG-Mercedes W08, +20″397

4) Kimi Räikkönen, Ferrari SF70H, +22″475

5) Daniel Ricciardo, Red Bull RB13-Tag Heuer, +39”346

6) Felipe Massa, Williams FW40-Mercedes, +54″326

7) Sérgio Pérez, Force India VJ10-Mercedes, +1’2″606

8) Romain Grosjean, Haas VF17-Ferrari, +1’14″865

9) Nico Hulkenberg, Renault RS17, +1’20″188s

10) Estebán Ocón, Force India VJ10-Mercedes, +1’35”711s

Posições no Campeonato de Pilotos

1) Sebastian Vettel, Ferrari SF70H, 68 pontos

2) Lewis Hamilton, AMG-Mercedes W08, 61

3) Valtteri Bottas, AMG-Mercedes W08, 38

4) Kimi Räikkönen, Ferrari SF70H, 35

5) Max Verstappen, Red Bull RB13-Tag Heuer, 25

6) Daniel Ricciardo,Red Bull RB13-Tag Heuer, 22

7) Felipe Massa, Williams FW40-Mercedes, 16

8) Sérgio Pérez, Force India VJ10-Mercedes, 14

9) Carlos Sainz Jr, Toro Rosso STR12-Renault, 10

10) Kevin Magnussen, Haas VF17-Ferrari, 4

11) Romain Grosjean, Haas VF17-Ferrari, 4

12) Estebán Ocón, Force India VJ10-Mercedes, 3

13) Daniil Kvyat, Toro Rosso STR12-Renault, 2

14) Nico Hulkenberg, Renault RS 17, 2

Posições no Campeonato de Construtores

1) Scuderia Ferrari, 102 pontos

2) AMG-Mercedes, 99

3) Red Bull Racing, 47

4) Sahara Force India, 17

5) Williams Martini Racing, 16

6) Scuderia Toro Rosso, 12

7) Haas, 8

8) Renault Sports, 2

9) Sauber, 0

10) McLaren Honda, 0

(*) Texto atualizado às 02:20, 17/04/2017