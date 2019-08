Bird Clemente e Miguel Crispim falam de DKW

Bird Clemente e Miguel Crispim Ladeira, duas lendas vivas do automobilismo brasileiro (foto de abertura, junto ao colunista) , são os convidados de honra do 17º Blue Cloud, tradional encontro focado em automóveis DKW que acontece neste fim de semana em Poços de Caldas, estância turística mineira situada a cerca de 260 km de São Paulo. O foco do evento de 2019, que se realiza em torno do Parque José Affonso Junqueira, nas proximidades do Palace Hotel, é o jipe Candango, um dos mais raros modelos fabricados pela Vemag, sob licença do fabricante alemão.

A palestra de Bird e Crispim, como os dois automobilistas são mais conhecidos, será focado no universo das competições e vai acontecer no salão principal do hotel, com início previsto para às 10h30 deste sábado, 31 de agosto. Bird Clemente foi um dos pilotos pioneiros a conduzir o pequeno sedã no autódromo de Interlagos e nas provas disputas em circuitos de rua tanto em cidades paulistas quanto em outros Estados. Miguel Crispim foi discípulo do engenheiro Jorge Lettry e é reverenciado com um dos melhores alunos que passou pela Escola Técnica Getúlio Vargas, na rua Piratininga, no bairro paulistano do Brás.