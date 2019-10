Brasileira e brasileiros a caminho

Enquanto a F-1 se prepara para o GP do México na expectativa de ver Lewis Hamilton garantir seu sexto título mundial, boa parte da atual safra de pilotos brasileiros com potencial de se consagrar no cenário internacional começou a semana dando passos importantes para a temporada de 2020. A lista começa por Bruna Tomaselli, que foi confirmada para disputar a W Series, passando por Enzo Fittipaldi, Igor Fraga e João Vieira participando de testes que ajudarão a definir o grid da F-3 FIA e a confirmação de Fittipaldi e Felipe Drugovich na lista de inscritos para o Suncity Group Grand Prix of Macau, prova considerada como uma verdadeira copa mundial da F-3 Regional.

A catarinense Bruna Tomaselli deu seus primeiros passos no kart, mais exatamente no circuito de São Miguel do Oeste quando tinha apenas sete anos de idade. O apoio da família contribuiu bastante para seu progresso nas pistas e nas últimas temporadas competiu na América do Norte, onde disputou duas temporadas da USF 2000, categoria de base do programa Road to Indy, que visa desenvolver o potencial de jovens valores com intenção de disputar a F-Indy.

No início do ano passado a catarinense de 21 anos participou da seletiva da primeira temporada da W Series, campeonato disputado este ano e aberto a mulheres, mas não foi selecionada. O equipamento padrão da categoria é o chassi Tatuus T-318 que utiliza o motor Alfa Romeo 1.750 de 270 cv de potência e o câmbio Sadev de seis marchas e pneus Hankook, especificações próximas da F-3 Regional. Este ano Bruna foi novamente convidada para disputar a seletiva para preencher as 20 vagas de 2020; doze delas estão reservadas para as 12 melhores do campeonato deste ano e duas serão usadas para wild-cards. No mês passado 40 meninas se inscreveram para disputar uma peneira de 18 nomes, das quais apenas seis foram aprovadas. O calendário terá seis etapas nos autódromos de Assen (Holanda), Brands Hatch (Inglaterra), Hockenheim e Norisring (Alemanha), Misano (Itália) e Zolder (Bélgica) em datas ainda a serem anunciadas.

Com o título de vice-campeão italiano da F-3 Regional (torneio conquistado pelo dinamarques Frederik Vesti), Enzo Fittipaldi marcou presença, ontem, de testes que poderão definir seu programa de 2020. O campeão foi Frederik Vesti. Pietro foi um dos três brasileiros que participaram dos treinos livres da F-3 FIA (antiga GP3), que aconteceu no circuito Ricardo Torno, em Valencia (Espanha); os outros dois foram Igor Fraga e João Vieira. Fittipaldi marcou o 12º tempo (1’22”084) no treino da tarde, quando o australiano Oscar Piastri, com outro carro da equipe Prema (a mesma de Enzo) foi o mais rápido com o tempo de 1’21”679.

Igor Fraga ficou em 24º (1’22”513) e João Vieira em 30º e último lugar (1’22”997). Enzo está confirmado na lista de inscritos para o GP de Macau, que acontece entre os dias 14 e 17 de novembro no Circuito da Guia, famoso por suas curvas fechas e pela pista estreita que serpenteia pelas ruas do antigo enclave português localizado na baía de Hong Kong. O paranaense Felipe Drugovich – que este ano disputou a F-3 -, também participa dessa prova considerada o campeonato mundial da categoria. O veterano Augusto Farfus está inscrito para disputar a prova de Turismo com um BMW M6 GT3 da equipe oficial da fábrica, o BMW Team Schinitzer.

No último fim de semana Igor Fraga venceu duas das três provas da rodada final da temporada de F-Regional Europa, evento que foi disputado em Monza. No mesmo traçado, o brasileiro Gianluca Petecof garantiu o vice-campeonato italiano da F-4; o campeão foi o noruegues Dennis Hauger. Assim como Enzo Fittipaldi, o piloto de Alphaville também faz parte da Ferrari Academy, programa apoiado pela Scuderia e focado no desenvolvimento de jovens pilotos.