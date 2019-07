Brasileiro de Kart: Paulistas conseguem 3 títulos

Pilotos paulistas conquistaram três títulos na segunda fase do 54º Campeonato Brasileiro de Kart Pratti-Donaduzzi, encerrado ontem no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel (PR). Na categoria Sênior A Danillo Ramalho (foto de abertura/Bruno Gorski) garantiu o bi-campeonato ao receber a bandeirada de chegada 0”986 à frente do também paulista Dennis Dirani. Felipe Santo André, entre os Pilotos Sênior B, e Ricardo Castro (F4 Super Sênior Master) também agregaram seus nomes à lista de campeões brasileiros filiados à Federação de Automobilismo de São Paulo, a FASP.

Resumo da ópera

Graduados– José Muggiati Neto (PR) assumiu a ponta na primeira curva e sustentou a posição mesmo sofrendo ataques dos principais concorrentes do país: André Nicastro (FADF), que liderou os primeiros metros, Murilo Barcellos (FPRA) e Enrico de Lucca (FASP). Barcellos e Lucca completaram o pódio, que também pressionou pela ponta no início, foi terceiro.

Sênior A– Danilo Ramalho venceu as classificatórias e a Pré-Final e partiu da pole para vencer de ponta a ponta. Dennis Dirani chegou em 2º após pressionar o líder no início. Francesco Ventre (FGA) também manteve o seu terceiro posto desde o início da prova.

Codasur Júnior– Provavelmente foi a final mais disputada da segunda fase do campeonato. Lucas Staico (FMA) largou na pole com Samuel Cruz (FGA) ao seu lado. Gabriel Gomez (FASP), Vinícius Mercês (FAUGO) e Pedro Aizza (FAEM) completaram o bloco que disputava o vice-campeonato. No final Staico cruzou a linha em terceiro, mas uma punição de cinco segundo o tirou do pódio, que foi formado por Cruz, Gomez e Mercês, nesta ordem.

KZ Graduado– Gaetano Di Mauro (FPRA) não sofreu pressão alguma e repetiu na Final as vitórias conquistadas nas duas provas classificatórias e Pré-final, campanha que marcou seu pentacampeonato brasileiro. Danilo Dirani (FASP) ficou em segundo e Vinícius Ponce (FASP), em prova de recuperação, completou os três primeiros.

Super Sênior Master– A categoria dedicada aos mais experientes pilotos do Campeonato definiu seu campeão no início da corrida. Jedson Vicente (FPRA), dominou a corrida de ponta a ponta. Osvaldo Drugovich Jr. (FPRA) largou em 12º e galgou posições até cruzar a bandeirada em segundo lugar, 0”479 à frente de Jorge Borelli (FASP)

Super Sênior– Após bater na trave por várias vezes finalmente o carioca Christiano Matheis (FAERJ), chefe de uma das maiores equipes da Stock Car, conquistou o seu primeiro título brasileiro. E o fez de maneira marcante: recebeu a bandeirada com mais de sete segundos de vantagem sobre Valdeno Brito (FPRA) e Alexandre Rigon (FPRA)

Sênior B– O paulista Felipe Santo André foi outro piloto a garantir o título de forma invicta e dominando a Final de ponta a ponta uma prova onde vários dos seus principais adversários foram obrigados a abandonar. Tiago Schweiger (FPRA) e Raphael Filizola (FAUESC) completaram o pódio.

OK Internacional– Com a vitória nesta categoria o carioca Olin Galli (filiado junto à FAUESC) agora está empatado com o paulista Renato Russo com nove títulos brasileiros. André Nicastro (FADF) largou da pole, mas, foi superado por Galli e Allan Croce (FASP) antes da primeira curva. Nicastro recuperou a ponta e foi o primeiro a cumprir o percurso de 25 voltas com tamanha vantagem que mesmo a punição de 5” por irregularidade na fixação do bico do seu kart não impediu que ficasse com o vice-campeonato. Bruno Bertoncello (FGA), ficou em terceiro.

Novatos–Júnior Flores (FPRA) assumiu a ponta na primeira curva, quando o pole position Gabriel Hanel (FPRA) rodou após ser tocado, e seguiu firme rumo à vitória e ao título. João Orban (FASP) ficou em segundo à frente de Gustavo Moura (FAUESC), que recuperou dez posições.

F4 Super Sênior e F4 Super Sênior Master– Uma bandeira vermelha na sétima volta por causa de um acidente envolvendo Nestor Ferens (FAUES) interrompeu a última final disputada e que reuniu duas categorias.

Na categoria SS o poleman Luciano Tavares (FAUESC) foi atacado por Márcio Pereira (FAEES), César Santos (FAUESC) e Marcos Adriano (FAERJ) e caiu para o quarto lugar na relargada da prova. Ao alcançar Santos os dois se envolveram em boa disputa, que terminou com vantagem de 0”025 de vantagem para Tavares. Uma punição por atitude antidesportiva reverteu as posições. Pereira ficou em terceiro.

Ricardo Castro (FASP) manteve o título conquistado no ano passado e teve Luciano Lavalle (FMA) e José Gomes (FAUESC) como vizinhos no pódio, em segundo e terceiro lugares, respectivamente.