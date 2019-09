Bruna Tomaselli disputa seletiva para a W Series 2020

Na próxima segunda-feira a brasileira Bruna Tomaselli entra na pista para disputar a Seletiva 2020 da W Series, primeiro campeonato internacional de automobilismo aberto apenas para mulheres. Junto com Bruna outras 11 pilotas concorrem pelas oito vagas abertas para a temporada 2020, que em princípio repetirá a série de seis etapas disputadas este ano: Assen (Holanda) Brands Hatch (Inglaterra), Hockenheim (Alemanha) Misano (Itália) Norisring (Alemanha) e Zolder (Bélgica). É a segunda vez que Bruna participa dessa peneira e este ano sente-se mais à vontade para o desafio:

“Estou ansiosa para chegar em Almería e sou muito grata por essa oportunidade. Minha temporada de 2019 está sendo muito boa e me sinto mais bem preparada para esse teste do que quando disputei a seletiva anterior. Acredito que tenho chances e espero disputar o campeonato do ano que vem”.

As 12 melhores classificadas na temporada de 2019 têm suas vagas garantidas para 2020 enquanto as oito vagas remanescentes serão disputadas pela brasileira e por Anna Inotsume (Japão), Ayla Agren (Noruega), Belén Garcia (Espanha), Chelsea Herbert (Nova Zelândia), Courtney Crone (EUA), Gabriela Jilkova (República Tcheca), Hannah Grisman (EUA), Ira Sidorkova (Rússia), Katherine Legge (Grã-Bretanha), Michelle Gatting (Dinamarca) e Nerea Marti (Espanha), todas elas sem participação na categoria. A seleção será feita através de avaliações psicológicas, testes em simuladores e voltas no traçado espanhol, que mede 4,2 km. A holandesa Beitske Visser e a japonesa Miki Koyama, respectivamente vice-campeã e sétima colocada na temporada deste ano, serão responsáveis pelo acerto básico dos carros e por estabelecer os tempos de comparação. A W Serie usa chassis Tatuus F3 T-318 equipado com motor Alfa Romeo turbo, 2.0 e de 270 cv e câmbio sequencial Sadev SL-R 82.