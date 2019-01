Considerado uma das grandes promessas brasileiras no automobilismo internacional, o paulista Caio Collet será anunciado hoje como novo integrante da Renault Sport Academy, programa bancado pela marca francesa para incentivar e desenvolver pilotos que se destacam no automobilismo mundial. Collet. que no dia 3 de abril completa 17 anos, venceu com autoridade o Campeonato Francês de F-4 e deverá disputar este ano um campeonato com monopostos da F-3.