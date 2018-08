Calendário da WEC salva Interlagos

Notícia importante para quem gosta e para quem vive do automobilismo: os organizadores do Campeonato Mundial de Resistência (WEC) incluíram o autódromo José Carlos Pace como local da quinta etapa da temporada 2019/2020. A prova 6 Horas de São Paulo volta a aparecer na programação da categoria com data confirmada para 1ode fevereiro de 2020 e complementa uma lista que inicia com as 4 Horas de Silverstone (1ode setembro de 2019) e termina com as 24 Horas de Le Mans (13/14 de junho de 2020). O fato de aparecer sem reservas ou condicionamentos demonstra que Interlagos permanecerá ativo até, pelo menos, o ano de 2022: os promotores brasileiros assinaram contrato para realizar provas em três temporadas. Embora o calendário ainda deva receber a aprovação da Federação Internacional do Automóvel (FIA) em reunião programada para o dia 12 de outubro, em Paris, é pouco provável que ele sofra alterações substanciais.

Além da etapa brasileira o calendário 2019/2020 do WEC traz outras novidades, como a variedade de formatos das provas – corridas de mil milhas e 4, 6, 8 e 24 horas de duração-, e o retorno da etapa no Bahrein. O formato do calendário segue a proposta praticada por outros eventos, como a tradicional Copa Tasmaniana, a desaparecida A1-GP e a mais recente Fórmula E: todas elas começam no segundo semestre e avançam pelo ano seguinte.

O calendário 2019/2020

1/9/2019 – 4 Horas de Silverstone, Inglaterra

13/10/2019 – 6 Horas de Fuji, Japão

17/11/2019 – 4 Horas de Shangai, China

14/12/2019 – 4 Horas do Bahrain (Barhain)

1/2/2020 – 6 Horas de São Paulo (Brasil)

Março/2020 – 1.000 Milhas de Sebring (EUA) *

3/5/2020 – 6 Horas de Spa-Francorchamps, Bélgica

13-14/6/2020 – 24 Horas de Le Mans, França

(*) – A confirmar