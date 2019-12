CBA: Sperafico considera nova candidatura

O paranaense Milton Sperafico admitiu que considera concorrer à presidência da Confederação Brasileira de Automobilismo na eleição prevista para 2020. O ex-piloto tem sido incentivado por vários setores do automobilismo, movimento que o levou a rever a decisão tomada em 2016: após ter sido derrotado no pleito mais disputado da CBA por muitas décadas Sperafico anunciou que não faria nova campanha. O empresário de Toledo declarou que uma decisão a respeito do assunto será anunciada dentro de um mês:

“Há algum tempo tenho recebido telefonemas de vários amigos que fiz no automobilismo e o ponto comum nesses contatos era o pedido para rever minha posição. Como estou aposentado e posso me dedicar integralmente à gestão do esporte marquei algumas reuniões para as próximas semanas e espero tomar uma decisão sobre o assunto até o fim de janeiro.”

Durante visita ao autódromo de Interlagos no encerramento da temporada de Stock Car Milton Sperafico manteve conversas com vários setores do automobilismo profissional e considerou positivo o resultado desses encontros. Sua proposta para a campanha rumo à eleição prevista o final de 2020 é desenvolver processos de profissionalização que permitam o crescimento de categorias de base e trazer o público de volta aos eventos em todas as modalidades.