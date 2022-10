Chegou a vez de Pérez na Red Bull?

O triunfo de Max Verstappen no GP dos EUA colocou o piloto holandês em pé de igualdade com os alemães Michael Schumacher e Sebastian Vettel como recordista de vitórias em uma única temporada: todos eles subiram ao degrau mais alto do pódio 13 vezes.

Com os títulos de Pilotos e Construtores de 2022 já assegurados, seria lícito pensar que nas três provas finais a temporada – México, Brasil e Abu Dhabi – a equipe Red Bull e Verstappen possam trabalhar em prol de Sérgio Pérez, que ainda tem chances de terminar a temporada como vice-campeão.

A F-1 moderna tem apenas um caso comprovado de que um piloto cedeu a vitória a outro por decisão própria: ao término de uma corrida onde Ayrton Senna e Gerhard Berger duelaram pela liderança na maior parte das 53 voltas do GP do Japão de 1991, quando o brasileiro deixou o austríaco superá-lo na última curva antes da bandeirada. Após o pódio Senna admitiu que tinha um acordo com o companheiro de equipe para trabalhar para garantir ao austríaco uma vitória na temporada.

Não se deve esperar tais gentilezas de pilotos com índole de campeão: todos são egocêntricos e têm na vitória o objetivo único de suas vidas esportivas. A única exceção à tal regra é o inglês Damon Hill, sendo que atualmente as decisões de quem deve vencer ou se deixar ultrapassar pelo companheiro de equipe é mais formal. Isso acontece através de ordens emitidas via rádio, desde os boxes. Rubens Barrichello é prova viva disso desde os tempos que defendeu a Ferrari ao lado de Michael Schumacher.

Entre os motivos que tornaram famosa a equipe Red Bull, o protecionismo a favor de um de um determinado piloto é talvez tão forte quanto a capacidade técnica de fabricar carros competitivos. Desde que Max Verstappen chegou à equipe nenhum outro piloto conseguiu se impor e o time anglo-austríaco vive uma constante troca de segundo pilotos: Daniel Ricciardo, Daniil Kvyat, Pierre Gasly e Alex Albon já provaram da mesma tequila que causa ressaca a Sérgio Pérez. Rápido, arrojado e conhecido por cuidar bem dos pneus dos seus carros, o mexicano também é lembrado por suas performances irregulares.

Apesar de tudo há um fator que faz Checo Pérez esperançoso de um triunfo no México, onde o calendário prossegue neste final de semana. Se o protecionismo e a capacidade técnica da Red Bull são de primeira linha, o trabalho de marketing da marca também o é: nenhuma equipe da F-1 movimenta as mídias especializadas e generalistas com o mesmo impacto e eficiência.

O ambiente mega festivo do GP mexicano podem influenciar na agenda de trabalho de Christian Horner, o diretor da equipe. Como tudo o que é bom costuma durar pouco, no Brasil e em Abu Dhabi Verstappen vai em busca de sua 14ª. vitória e mais um recorde poara o seu currículo.

