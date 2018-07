Cingapura, limpeza e golpe

Os britânicos, durante anos os mandatários locais, costumam se referir à Cingapura como uma “fine city”. Antes que seu dedo aperte o tradutor do Google e seus olhos encontrem “cidade fina”, lembre-se da sutileza que carrega o humor inglês. A expressão é uma clara referência à uma saga local capaz de fazer inveja às autoridades de trânsito de São Paulo: o “fine” nesse caso remete a “multa”. Arranque uma flor de qualquer jardim, masque chicletes ou jogue um pedaço de papel fora do lixo e você será contemplado com sanções tão apimentadas como alguns pratos da cozinha local.

A F-1 bem que tentou dar um drible nesse universo de honestidade e correção, mas o tempo não perdoou e até hoje a corrida local é lembrada como palco de um dos maiores, se não o maior, escândalos já punidos na categoria. Em 2008 Nelsinho Piquet foi levado a obedecer ordens de equipe para criar uma situação que levasse a direção de prova a acionar o safety-car e favorecer seu companheiro na equipe Renault, Fernando Alonso, então um dos candidatos ao título da temporada. Mais de um ano se passou até que o fato veio à tona, no GP da Bélgica de 2009, ocasião que o brasileiro já tinha caído em desgraça junto ao diretor Flávio Briatore e via sua demissão mais perto a cada volta completada. O dirigente foi banido da categoria e a Renault pagou uma pesada indenização ao piloto, que jamais voltou à categoria.

A corrida deste ano marca os dez anos da história do GP e acontecerá num cenário mais tranquilo: as grandes equipes praticamente já definiram seus pilotos para o ano que vem e a última vaga teoricamente aberta saiu do catálogo após a Mercedes ter confirmado o finlandês Valtteri Bottas para mais uma temporada ao lado de Lewis Hamilton.

De novidade mesmo, algo já mais do que comentado: o divórcio entre McLaren e Honda, separação que implica a adoção de motores Renault pela equipe inglesa, a transferência dos motores Honda para a Toro Rosso e transformar a ida do espanhol Carlos Sainz para a equipe Renault em fato consumado.

Cingapura tem também um interessante mercado de artigos de cozinha localizado próximo ao bairro chinês. No mercado de pilotos da F-1 o interesse atual está focado na possível permanência de Felipe Massa na categoria e na decisão de Fernando Alonso. O brasileiro já demonstrou seu interesse em ficar onde está enquanto o espanhol certamente joga com o tempo para obter mais vantagens na renovação do seu contrato.

A pista de Cingapura é uma das mais curiosas do calendário: tal como o de Mônaco, utiliza ruas da cidade, mas seu comprimento total é de 5.065 metros, mais longo que os 3.337 monegascos. Todo esse trajeto é marcado por uma grande variedade de superfícies, que vão desde diferentes pavimentos passam por tampas de bueiro e incluem muitas faixas pintadas no piso. Tudo isso reduz a aderência e torna a pista uma das mais lentas da temporada: a média horária local é em torno de 178 km/h.

O número alto de curvas fechadas e as retas curtas, que dificultam a refrigeração dos discos de freio, configuram outro problema. Segundo a Brembo, empresa italiana que fornece esse equipamento para a maioria das equipes, a pista de Marina Bay está entre as mais exigentes no que se refere ao desgaste dos freios: são 15 os pontos de forte redução de velocidade a cada volta. Na curva 7, por exemplo, os pilotos reduzem de 322 km/h para 123 km/h num espaço de 49 metros e no tempo de 1”930… Vale a pena acompanhar!

Confira abaixo os horários de treinos e transmissão de TV:

Sexta-feira, 15 de Setembro

Treino Livre 1 05:30 – 07:00, a partir das 5:25 no SporTV 2

Treino Livre 2 9:30 – 11:00, a partir das 9:25 no SporTV 2

Sábado, 16 de Setembro

Treino Livre 3 07:00 – 08:00, a partir das 6: 55 no SporTV 2

Classificação – 10:00 – 11:00 09:55, a partir das09:55 no SporTV 2

Domingo, 17 de Setembro

Corrida – 09:00 TV Globo; reprise 14:00 no SporTV 2