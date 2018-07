Daniel Serra é o novo campeão da Stock

Título inédito consolida melhor ano de sua carreira. Piloto venceu 24 Horas de Le Mans

Daniel Serra confirmou o favoritismo mostrado no início do ano e conquistou o título 2017 da categoria Stock Car, hoje (domingo, 10), em Interlagos. A temporada é a mais brilhante de sua carreira e inclui a vitória nas 24 Horas de Le Mans como piloto da equipe oficial da Aston Martin na categoria GT3. Serra terminou a prova em terceiro lugar, atrás do vencedor Ricardo Maurício e de Max Wilson, o que gerou um fato inédito na categoria: um pódio ocupado por exclusivamente por pilotos de uma mesma equipe, no caso a RC-Eurofarma. A temporada 2018 começa em Interlagos e está marcada para o segundo fim de semana de março com a disputa da prova de duplas.

O resultado da prova de hoje:

1) Ricardo Mauricio, Eurofarma RC, 24 voltas em 42’17”564; 2) Max Wilson, RCM Motorsport, a 1”928; 3) Daniel Serra, Eurofarma RC, a 5”985;4) Marcos Gomes, Cimed Racing, a 7”255; 5) Rubens Barrichello, Full Time Sports, 9”113; 6) Diego Nunes, Hero Motorsport, a 18”937; 7) Augusto Farfus, Hero Motorsport, a 24”095; 8) Felipe Fraga, Cimed Racing Team, a 24”682; 9) Júlio Campos, Prati-Donaduzzi Racing, a 25”075; 10) Vitor Genz, Eisenbahn Racing Team, a 25”533.

Final do campeonato: 1) Daniel Serra, 371 pontos; 2) Thiago Camilo, 324; 3) Max Wilson, 292; 4) Átila Abreu, 256; 5) Rubens Barrichello, 251; 6) Felipe Fraga, 250; 7) Marcos Gomes, 242; 8) Ricardo Maurício, 241; 9) Cacá Bueno, 225; 10) Gabriel Casagrande, 184