Daytona agora sob chuva

A décima quarta hora das Rolex 24 at Daytona trouxe grandes mudanças no cenário da prova de abertura da temporada internacional de Endurance. Nasr assumiu a liderança da competição após várias voltas pressionando o norte-americano Jordan Taylor Felipe, que tem o final previsto para as 17:35 (horário de Brasília) deste domingo. Cerca de 20 minutos mais tarde a garoa leve transformou-se em chuva, um pouco antes depois que Rubens Barrichello (foto de abertura, IMSA) bateu na curva Bus Stop. O brasileiro conseguiu voltar aos boxes e a equipe JDC-Miller Motorsports trabalha para recuperar o carro.

Na classificação geral segue a luta dos quatro carros que desde a primeira hora formaram um bloco à parte. As principais colocações ocupadas por brasileiros e os líderes na classificação geral são as seguintes:

1) Felipe Nasr/Pipo Derani/Eric Curran, Cadillac #31;

2) Hélio Castro Neves/Ricky Taylor/Alexander Rossi, Acura #7;

3) Juan Pablo Montoya/Dane Cameron/Simon Pagenaud, Acura #6

4) Fernando Alonso/Taylor/Renger van der Zander/Kamui Kobaiashi, Cadillac

6) Rubens Barrichello/Tristan Vautier/Misha Golkber/ Delvin De Francesco, Cadillac

9) Christian Fittipaldi/João Barbosa/Filipe Albuquerque, Cadillac

14) Augusto FarfusConnor De Phillipi/Phillip Eng/Colton Herta, BMW

18) Felipe Fraga/Jeroen Bleekemolen/Luca Stolz/BenKeating, Mercedes-AMG

27) Bia Figueiredo/Catherine Legge/Simona De Silvestro/Christina Nielsen, Acura

33) Chico Longo, Marcos Gomes/Victor Franzoni/Andrea Bertolini, Ferrari 488

43) Daniel Serra/Paul Della Lana/Pedro Lamy/Mathias Lauda, Ferrari