Definido novo circuito catarinense

O traçado para o futuro autódromo asfaltado já foi definido pela diretoria do Automóvel Clube de Chapecó. O complexo será construído em Linha Cachoeira, próximo à SC-480, entre Chapecó e Goio-Em e será a primeira pista asfaltada de Santa Catarina e homologada receber eventos nacionais e internacionais de automobilismo. O investimento total do projeto, incluindo a compra do terreno de 50 hectares, é de aproximadamente R$ 50 milhões.

Entre as quatro propostas de traçado elaboradas pelo engenheiro Heinz Jakob Scheuren, da empresa Fairplay Golf Consult, de Florianópolis, foi aprovada uma que explora três retas: a de largada, que terá 769 metros e também que será usada para provas de arrancada, e outras com 495 e 414. metros de extensão. As 13 curvas, a maioria de alta velocidade serão oito para a direita e cinco para a esquerda e o paddock será construído do lado externo ao circuito e o edifício dos boxes terá 37 garagens. Torre de cronometragem, arquibancadas, estacionamentos, centro médico, heliponto, restaurante e camping são outras áreas já parcialmente definidas. De acordo com o presidente do Automóvel Clube Chapecó, Valdir Moratelli, as proposições feitas no masterplan poderão passar por adaptações:

“Para que a pista agrade os competidores, novas sugestões serão ouvidas de pilotos do país, para que Chapecó possa ter um dos melhores autódromos do Brasil, incluindo as condições adequadas para o público acompanhar as provas. Todo o projeto tem recebido apoio da Federação de Automobilismo de Santa Catarina (Fauesc) e da Confederação Brasileira de Automobilismo (CBA).

