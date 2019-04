IMSA: Derani e Nasr tentam liderança em Long Beach

Enquanto o automobilismo europeu vive uma fase de reacomodação de diversas categorias, nos Estados Unidos a IMSA parece navegar em águas mais tranquilas e em direção a um porto seguro. Aberto a protótipos e carros de grã-turismo, o Weathertech Sportscar Championship reúne fabricantes de peso, alguns deles com presença em mais de uma das quatro categorias que formam o grid: DPi, LMP2 (ambas para protótipos) e GTD e GTLM, estas abertas a modelos de produção em série e modificados para competição. Na DPi (Daytona Prototype International), três brasileiros se destacam: Pipo Derani, Felipe Nasr e Hélio Castro Neves. Derani e Nasr estão empatados com Jordan Taylor e Renger Van Der Zende na liderança, com 67 pontos, enquanto Castro Neves e seus companheiros de equipe Alexander Rossi e Ricky Taylor, aparecem em terceiro, com 58.

O traçado de Long Beach mede cerca de 3.148 metros e é montado no centro desta cidade situada nos arredores de Los Angeles, o que impõe várias restrições de uso. Por causa disso os eventos na cidade, que já recebeu etapas da F-1 e da F-Indy, entre outras especialidades, são mais concentrados: este ano apenas as categorias DPi e GTLM constam da lista de inscritos que inclui cerca de 20 carros para uma corrida compacta. Após duas corridas de longa duração – as 24 Horas de Daytona e as 12 Horas de Sebring -, o calendário da IMSA (International Motor Sport Association) prevê a corrida de sábado com apenas uma hora e quarenta minutos, a mais curta da temporada de 13 etapas.

Isso implica na composição das tripulações de cada carro, já que apenas nas provas longas as equipes inscrevem três pilotos para cada automóvel. Derani e Nasr são os titulares do Cadillac DPi #35, assim como Castro Neves e Taylor são os nomes constantes ao volante do Acura #7 da equipe de Roger Penske. Além dessas duas marcas, Mazda e Nissan estão inscritas na categoria dos protótipos enquanto na categoria GTs aoarecem modelos da BMW, Ford, Porsche e Corvette, pela qual o inglês Oliver Gavin e o estaduninse Tommy Milner tentam a terceira vitória consecutiva na prova e a centésima da marca na história da IMSA.

A competição carrega um título característico da forma como eventos esportivos são tratados nos Estados Unidos – Bubba Burger Sports Car Grand Prix at Long Beach – e tanto os treinos de sexta-feira (entre 17h55 e 18h45, horário de Brasília) e a corrida no sábado (das 21h30 às 22h15, horário de Brasília) podem ser acompanhadas clicando aqui. Mais informações sobre a prova neste link.