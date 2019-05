Elétricos: Williams e ETCR anunciam contrato

A ETCR e a Williams Advanced Engineering anunciaram acordo para o fornecimento de baterias e módulos de controle que serão usados no primeiro campeonato de turismo multimarcas, competição que será disputada a partir de 2020. A proposta ganha importância no fato de ser aberta a diferentes fabricantes de carros de turismo e ter um calendário que inclui autódromos, algo inédito na especialidade. Até o momento as provas de F-E e do torneio disputado com carros Jaguar I Pace usam pistas planas e de retas curtas. A Seat, empresa que faz parte do grupo VW foi a primeira marca a anunciar sua participação no ETCR com seu modelo Cupra (foto de abertur/ETCR) e já tem a companhia da Hyundai. Comenta-se que outras duas fábricas já se juntaram ao grid e devem anunciar em breve seus programas. Ao mesmo tempo a WSC, holding que detém o controle do novo torneio, trabalha a fundo para atrair novos concorrentes. Entre os executivos que coordenam esse trabalho está o brasileiro Maurício Slaviero, que durante anos comandou o Campeonato Brasileiro de Stock Car.

O programa da ETCR é dirigido tanto a fabricantes de automóveis quanto a entusiastas. Aos primeiros é apresentada uma plataforma de pesquisa e desenvolvimento para a tecnologia de veículos elétricos voltada para a aplicação de soluções em modelos de produção em série. Aos fãs do automobilismo de competição estão previstas várias ações nos mercados da América do Norte, Asia e Europa. De acordo com Marcello Lotti, presidente da WSC, o acordo reflete a sinergia entre sua empresa e o grupo Williams:

“A Williams é sinônimo de sucesso no automobilismo esta associação é um passo lógico para desfrutar do vasto conhecimento que a marca desenvolveu com base nas suas conquistas na F-1.”

O conhecimento da Williams em carros elétricos vem de quatro anos como fornecedora de equipamentos para a Fórmula E com índice de confiabilidade em pista na casa de 99,5%.