Em Daytona Alonso descarta Nascar

O espanhol Fernando Alonso está, sem dúvida, trabalhando em outra frequência. Conhecido como um dos pilotos mais envolvidos com sua profissão, hoje de manhã, em Daytona, ele descartou a possibilidade de vir a disputar uma temporada de Nascar para evitar uma agenda de trabalho muito intensa. A temporada 2019 da série norte-americana vai de 17 de fevereiro, aqui mesmo em Daytona até 17 de novembro, em Miami, num total de 36 etapas.

“Definitivamente não está nos meus planos imediatos competir na Nascar. Seria começar um projeto do zero e assumir uma agenda muito intensa e o momento não é ideal para isso. O teste que eu fiz recentemente foi mais uma diversão e a oportunidade de andar com um carro diferente.”

A atual programação de Fernando Alonso para esta temporada inclui as 24 Horas de Daytona, prova que acontece neste fim de semana, as 500 Milhas de Indianapolis (26 de maio) e terminar a atual temporada do Campeonato Mundial de Resistência (WEC) pela equipe Toyota. Somente após as 24 Horas de Le Mans (15/16 de junho), é que ele anunciará sua decisão:

“Não esperem uma decisão antes disso. Sobre disputar mais uma temporada do WEC posso dizer que as chances disso são 50/50… Estou mito ocupado com Daytona, Indy e a atual temporada de Endurance para decidir agora.”